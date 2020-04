Nella giornata odierna, ad Aprilia, i Carabinieri del locale Norm, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio due persone del luogo. Entrambi, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, venivano trovati in possesso di 110 di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento, il tutto sequestrato. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio.