Altri tre guariti a Minturno e uno a Spigno Saturnia. Nell'estremo lembo del sud pontino continuano le buone notizie, con l'assenza di nuovi contagi e il numero di guariti che aumenta. A Minturno, dove da undici giorni sono scomparsi i casi positivi, tra ieri e oggi si sono registrate altre tre guarigioni, tra cui quella di Fausto Russo, il preparatore atletico che dopo 42 giorni trascorsi tra l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e l'albergo Covid di Latina Scalo, ha potuto far ritorno a casa. Dopo il secondo tampone negativo il professore 38enne ha potuto riabbracciare la moglie e i suoi due bambini. Una vera e propria odissea, durante la quale Fausto è stato intervistato da televisioni di tutto il mondo e dai giornali italiani ed esteri. Gli altri due minturnesi usciti dalla quarantena sono stati il giovane di venticinque anni di Marina di Minturno e un suo familiare, che erano stati colpiti dal Covid-19. Il doppio tampone a cui si sono sottoposti è risultato negativo ed entrambi, ieri, sono usciti dalla quarantena dopo circa due settimane. Rimane invece in sospeso la situazione per altri quattro contagiati minturnesi, tutti in attesa della negativizzazione definitiva. Si tratta di una donna e di tre uomini. L'altra bella notizia giunge da Spigno Saturnia, dove si è registrata la prima guarigione, che ha riguardato un operaio che era stato uno dei primi contagiati. Ora si attendono notizie anche dagli altri tre che ancora non si sono negativizzati completamente. Il bollettino di ieri diramato dalla Asl di Latina, ha confermato il trend positivo che ormai si registra a Spigno Saturnia da nove giorni. Stesso andamento anche negli altri due centri di Castelforte e Santi Cosma e Damiano, dove si contano ancora un contagiato ciascuno. Anche qui si spera che a breve giungano buone notizie con l'azzeramento completo dei casi positivi.