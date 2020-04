Sono in corso da questa mattina le ricerche per l'allontanamento da casa di una ragazza di 17 anni. La giovane è scomparsa nella zona di Sant'Isidoro nel comune di Sabaudia dopo essere uscita dalla propria abitazione. Le ricerche, coordinate dai Carabinieri sono in corso da ore ma al momento nessuna traccia della 17enne. Un elicottero dei Vigili del Fuoco sta sorvolando la zona, a terra oltre ai militari dell'Arma al lavoro anche i volontari del gruppo Anc Sabaudia. Seguono aggiornamenti.