Sono sette i nuovi positivi al covid 19 nella provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Il dato ufficiale arriva come sempre attraverso il bollettino giornaliero redatto dalla Asl pontina che identifica i nuovi positivi al coronavirus anche nei diversi comuni di appartenenza. Si tratta di tre nuovi casi nel focolaio di Fondi, un nuovo caso a Latina, Aprilia, Formia e Cori. Il dato positivo è che non si registrano decessi. In totale i casi positivi sono 466 in provincia di Latina, mentre scendono a 67 i pazienti ricoverati; 136 quelli guariti. Sono 20 i deceduti.

I pazienti ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti sono quattro. Complessivamente sono 758 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 6.653 persone hanno terminato il periodo di isolamento.