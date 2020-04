Sono diventati 54 i casi di Coronavirus a Pomezia. Poco fa, infatti, il sindaco Adriano Zuccalà ha reso noto che la Asl Roma 6 ha comunicato l'insorgenza di un nuovo caso di Covid-19, ancora una volta legato a un cluster di persone già positive all'infezione. Al momento, dunque, dei 54 individui contagiati, quelli attualmente positivi sono 28: di questi, 20 sono in isolamento domiciliare e otto ricoverati in strutture sanitarie. Sono 23, invece, le persone guarite, mentre i deceduti restano tre.

Quindici, infine, sono le persone in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).