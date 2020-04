Sono numeri ancora positivi quelli che arrivano dal bilancio giornaliero della Protezione Civile per quanto riguarda i casi di coronavirus in Italia. Rallenta l'emergenza con i pazienti ricoverati con sintomi sono 25.033, in terapia intensiva 2.635, mentre 80.589 si trovano in isolamento domiciliare. Ma sono ancora tanti i deceduti: 433 nelle ultime 24 ore.

Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 178.972, al momento sono 108.257 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 47.055, 2000 nelle ultime 24 ore. I deceduti sono 23.660, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.