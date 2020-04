Sporcizia, incuria, basso anzi inesistente senso di civilità. Le fotografie e le segnalazioni che arrivano da una parte del quartiere Nicolosi in via Pasubio valgono più di tante parole. Per terra c'è di tutto:spazzatura, oggetti di carta, erba alta con logiche ripercurssioni per l'igiene. A terra da giorni è arrivata la segnalazione anche di un topo morto. Le cartacce ma anche la plastica a ridosso del marciapiede sono un alto indice di inciviltà. Via Pausbio una parallela di via Emanuele Filiberto che porta verso le Autolinee, sembra una strada dimenticata.