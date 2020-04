Per il terzo giorno consecutivo ad Aprilia si registra un nuovo caso di positività al virus Covid-19. Anche ieri il bollettino giornaliero dell'Asl di Latina ha segnalato un positivo nella seconda città della provincia, si tratta di un infermiere di un ospedale della provincia di Roma che ha accusato nelle scorse ore sintomi compatibili con il Coronavirus, come poi confermato dai risultati dell'esame del tampone. Con questo dato aumentano dunque a 64 i pazienti totali dell'inizio dell'epidemia, dei quali 59 attualmente in carico. Di questi la stragrande maggioranza (52) si trova in isolamento domiciliare, mentre sono 8 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere. Quest'ultimo è sicuramente il dato più significativo e positivo per la comunità di Aprilia, visto che il numero dei cittadini che necessitano di cure ospedaliere è in costante calo da giorni (erano 10 due giorni fa e 14 la scorsa settimana); un trend che fa sperare in un decorso favorevole per questi pazienti. L'altra notizia incoraggiante per Aprilia arriva sul versante delle Rsa e delle case di riposo. «Ci aspettano - spiega il sindaco Antonio Terra - altri giorni nei quali bisognerà stringere i denti però la strada ora appare in discesa, soprattutto perché in provincia sono stati stoppati i focolai più preoccupanti, quelli che riguardavano le Rsa. Bisogna sempre mantenere la guardia alta ma siamo fiduciosi».