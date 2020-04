Ha lasciato la pentola sul fuoco acceso, poi è uscita da casa. Dopo qualche istante ha provato a rientrare, ma la porta si era bloccata. È così che è maturato l'avvio a un principio di incendio domato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Pomezia nel corso della mattinata di oggi. I fatti sono stati registrati in via Singen e i pompieri sono dovuti ricorrere all'utilizzo di una autoscala per entrare dalla finestra di un appartamento sito ai piani superiori di una delle palazzine. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la situazione è tornata presto alla normalità.