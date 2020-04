È morto dopo oltre un mese di ricovero il militare di stanza a Pratica di Mare (l'aeroporto militare di Pomezia), 57enne di Aprilia, che aveva contratto il virus Covid-19. L'uomo, molto conosciuto in città, si trovava all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina ormai da settimane. È la seconda vittima in città per Covid-19 dopo l'anziana di 86 anni deceduta al Sant'Andrea di Roma