I carabinieri di Latina del nor-sezione radiomobile, hanno denunciato un uomo di 31 anni. Fermato mentre era a bordo della sua automobile durante un controllo alla circolazione, divenuto ormai routine in questi giorni in cui le restrizioni per arginare l'epidamia da covid 19 si sono fatte molto più stringenti, il 31enne è risultato essere sprovvisto di patente di guida che, da un ulteriore approfondimento, risulta non essere stata mai conseguita. Durante le fasi del controllo il soggetto ha anche proferito frasi minacciose nei confronti dei militari in servizio.