E' Mario Serpillo la seconda vittima di Covid-19 ad Aprilia. L'uomo è scomparso questa mattina all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era ricoverato da un mese in gravi condizione. Il 57enne appartenente all'Aeronautica, che operava nell'aeroporto di Pratica di Mare, ha lottato per diverse settimane ma alla fine non ce l'ha fatta. Un lutto che colpisce non solo la famiglia ma tutta la comunità di Aprilia, visto che Serpillo era molto conosciuto in città per via del suo impegno nella compagnia teatrale amatoriale "Loro di Napoli" in cui ricopriva il duplice ruolo di attore e regista.

