Sono 959 i casi totali di Coronavirus nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud di Roma. Poco fa, infatti, dalla Asl Roma 6 hanno fatto sapere che altre 11 persone hanno contratto il virus, un numero che appare più basso rispetto a tutti i dati diffusi nella settimana precedente. Purtroppo, sale anche il numero dei decessi: toccata quota 66, con altre tre persone che hanno perso la vita. Si tratta di tre donne di 92, 83 e 85 anni. In più, 85 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare e continuano i controlli su tutte le Rsa e le case di riposo del territorio

