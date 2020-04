Arriva da Sabaudia la buona notizia delle dimissioni del dottor Salvatore Schintu, ex sindaco e medico di base molto conosciuto e apprezzato nella cittadina tirrenica, colpito da una forma severa di Covid 19 dal 14 marzo scorso. Intuendo subito la possibile natura della malattia, ha seguito le procedure del ministero della sanità: contatto dei numeri verdi, poi dopo il primo tampone indeterminato, si è voluto recare presso l'apposita area Covid del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Dopo un primo ricovero in malattie infettive, si è aggravato ed è stato disposto il trasferimento in medicina d'urgenza, dove, dopo alcune valutazioni comparative, è stata scelta l'opzione della ossigeno terapia con la C-pap, un casco realmente salvavita, applicato per un paio di settimane. Poi la svolta: ossigenoterapia con maschera di Venturi. Schintu è stato dimesso con trasferimento in isolamento domiciliare in data odierna.

Il dottor Schintu ha espresso anche alcune considerazioni, consegnate alla "penna" dei figli che hanno divulgato una nota alla stampa, sia per quanto riguarda la sua vicenda personale che i casi dei pazienti con lui ricoverati.

LA NOTA

"E' evidente l'intelligente intuito del Direttore Generale Dr Giorgio Casati e dell'assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D'Amato che in pochi giorni hanno realizzato una struttura, basata su più reparti, in grado di assistere su più livelli i malati Covid. Tale intervento è stato complesso. Nostro padre da paziente medico, ha potuto apprezzare la riorganizzazione dei reparti in termini di medici, personale paramedico, servizi laboratoristici, radiologici e strutturale e logistica, nonché l'utilizzo di tutte le terapie ritenute più idonee secondo le più recenti evidenze. Il Dr Salvatore Schintu infine, ma non per ultimo, sa che deve la sua vita al personale medico e paramedico. Innanzi tutto ringrazia la Drssa Licthner, primario di malattie infettive che lo ha accolto in ospedale, il Dr Aiuti, primario di Medicina D'urgenza, di cui ricorda i tanti segni di incoraggiamento a non mollare, i dirigenti medici come il Dr Romeo, persona meravigliosa sia per la professionalità ma anche perché chiamava ogni giorno i familiari di tutti i pazienti, dando informazioni e conforto, la Drssa Di Rosa e tanti altri medici che si sono prodigati con professionalità e umanità. Ma nostro padre vuole manifestare grande affetto, ringraziamento e riconoscenza verso i paramedici di tutti e tre i reparti dove e' stato ricoverato. Donne e uomini bravissimi, professionali, che lo hanno sostenuto anche nei momenti più difficili. Ora il Dr Schintu osserverà le procedure previste dalla legge per il rientro in servizio, dovrà recuperare un po' di forma fisica dopo il lungo allettamento, 37 giorni. Tutta la nostra famiglia vuole infine testimoniare l'apprezzamento al Sindaco di Sabaudia per il lavoro della protezione civile, collegamento tra casa e il reparto di degenza, oltre che quello di paramedici amici che lo hanno voluto aiutare costantemente.Grazie anche dell'affettuosa testimonianza degli amici di nostro padre sia sui social che in privato".