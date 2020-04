Un violento scontro tra due veicoli si è registrato nel primo pomeriggio di oggi nel centro di Latina. Rispetto agli altri giorni, nel capoluogo si è registrato un certo fermento di mezzi in circolazione ed è bastata una disattenzione per provocare l'urto che, fortunatamente, non ha provocato particolari conseguenze per i due automobilisti. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Emanuele Filiberto e via G.B. Grassi, a due passi dal centro città, dove una Fiat Croma è finita nella traiettoria di un furgone diretto verso le autolinee. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dai soccorritori del 118, ma se la sono cavata con qualche contusione: non è stato necessario il trasporto in ospedale. Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta per gli accertamenti, la Fiat Croma proveniva da via Grassi, lato piazza Mentana, e avrebbe attraversato l'incrocio senza concedere la precedenza per proseguire dritta sulla stessa strada. Proprio in quel momento, dal centro verso via Romagnoli, arrivava il furgone: l'impatto è stato inevitabile. Entrambi gli automobilisti circolavano per comprovate motivazioni.