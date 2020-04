I carabinieri del Nor sezione radiomobile di Latina, nel corso di servizi di controllo del territorio, denunciavano all'autorità giudiziaria due persone, un 47enne ed un 45enne, le quali sottoposte a perquisizione personale e veicolare, venivano trovate in possesso di droga e armi atte ad offendere. Nello specifico, il 47enne veniva trovato in possesso di un coltello multiuso lungo 16 centimetri con lama di 7 centimetri occultato nel portaoggetti dell'autovettura e 0,35 grammi di cocaina, occultati sotto al sedile lato passeggero. Il 45enne, invece, veniva trovati di un coltello a serramanico di lunghezza totale 21 centimetri e lama di 10 centimetri occultato nella tasca dei pantaloni.