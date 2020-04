Tornano i ladri in via della Riserva Nuova ad Aprilia e tornano anche gli uomini del Corpo dei Vigili giurati che riescono a mettere in fuga i malviventi. E' successo la scorsa notte. Durante i consueti giri di perlustrazione gli uomini diretti dal comandante Giuseppe Pelliccia si sono portati presso il parco fotovoltaico nella zona dei Pontoni, tra via la Gogna e via della Riserva Nuova. Appena giunti sul posto hanno notato qualcosa di strano e controllando più attentamente hanno trovato decine e decine di metri di cavi di rame che i ladri avevano appena strappato da sotto terra e stavano ancora ammassando per poterle caricare su qualche mezzo. Lo scorso mese ben due volte i ladri ci avevano già provato e in entrambe le occasioni i metronotte avevano sventato il colpo permettendo recuperare la preziosa refurtiva. Anche stanotte grazie al loro intervento e a quello dei carabinieri del Reparto territoriale il furto è sfumato.