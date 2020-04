C'è un nuovo guarito tra i 54 cittadini di Pomezia contagiati dal Coronavirus. A renderlo noto, poco fa, è stato il sindaco Adriano Zuccalà: al momento, i casi positivi sono 27, con 19 individui in isolamento domiciliare e otto ricoverati in strutture sanitarie. I cittadini guariti sono 24, mentre i deceduti sono tre. Dieci, infine, le persone in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

«Abbiamo messo in campo una serie di misure - ha precisato il primo cittadino - per affrontare questa fase emergenziale: dai buoni spesa per le famiglie in difficoltà alle mascherine per i cittadini over 65. Abbiamo sospeso i parcheggi a pagamento e posticipato la scadenza dei tributi. A breve sarà possibile anche presentare la domanda per il bonus affitto, un contributo integrativo per coloro che abitano in alloggi condotti in locazione».