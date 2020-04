«Anche oggi non ci sono nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre due nostri concittadini sono definitivamente guariti». Esordisce così, nella sua comunicazione quotidiana ai cittadini, il sindaco di Anzio, Candido De Angelis: il primo cittadino ha infatti reso noto che due persone non hanno più il Coronavirus e dunque, dei 23 casi totali, soltanto nove sono ancora positivi all'infezione. «Auguro anche a loro una pronta guarigione - ha concluso il sindaco -. Restiamo a casa per tornare presto a sorridere insieme».