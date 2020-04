Da Pomezia a Nettuno, passando per Ardea e Anzio, nessuna città del litorale a sud di Roma oggi ha visto nuovi casi di Coronavirus.

La bella notizia arriva in serata, quando tutti i sindaci delle città appena elencate (ossia Adriano Zuccalà per Pomezia, Mario Savarese per Ardea, Candido De Angelis per Anzio e Alessandro Coppola per Nettuno) hanno diffuso le informazioni circa la diffusione del virus, spiegando come nei loro territori la situazione dei casi complessivi sia rimasta la stessa di ieri.

Insomma, pare che si possa iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel, anche in virtù dell'aumento delle guarigioni riscontrato sempre oggi ad Anzio e a Pomezia.