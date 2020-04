A rischio alcuni posti di lavoro alla Solera Italia, l'azienda multinazionale che, qualche anno fa, aveva rilevato l'Autosoft. La Solera, tra le maggiori società specializzate nell'evoluzione digitale del settore assicurativo, tra cui l'elaborazione dei sinistri assicurativi, ha avviato la procedura di licenziamento di circa trenta unità in Italia, tra cui sette lavorano presso la sede di Minturno. Sulla vicenda si sono già attivate le organizzazioni sindacali e già si sono svolti incontri presso il Ministero del Lavoro, che ha ipotizzato il ricorso agli ammortizzatori sociali. Giovedì è previsto un altro incontro tra sindacati , azienda e Rsa. Sulla vertenza in atto è intervenuto don Simone Di Vito, responsabile dell'Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diicesi di Gaeta, il quale ha inviato una nota alla società che ha sede a Milano, rivolgendo un appello alla responsabilità.

