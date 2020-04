È stato trovato con 30 chili di hashish, 3,5 chili di marijuana e 500 grammi di cocaina. Si tratta di un cittadino indiano di 44 anni, sorpreso a Lavinio - Anzio - dai carabinieri di Aprilia. L'arresto è stato eseguito ieri alle 17 circa, quando i militari del Norm del Reparto Territoriale di Aprilia, insieme ai colleghi della stazione di Campoverde, concludevano un servizio finalizzato al contrasto al traffico di droga. I trenta chili di hashish erano suddivisi in panetti da 100 grammi l'uno. Il tutto è stato sequestrato e l'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Velletri, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli