Durante la mattinata odierna, i carabinieri del Nor della Compagnia di Terracina hanno denunciato a piede libero un 31enne, trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale e domiciliare – di 0,5 grammi di eroina e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.