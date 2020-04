Castelforte azzera il numero dei contagiati. Infatti l'unico risultato positivo al Covid 19 è risultato negativizzato al quarto tampone effettuato. Lo ha annunciato il dindaco di Castelforte, Giancarlo Cardillo, che questa mattina ha ricevuto la comunicazione dalla Asl. "È il segno-ha detto il primo cittadino- che tutti insieme abbiamo impedito al virus di invadere il nostro territorio e le nostre case. Dobbiamo continuare come stiamo facendo e, sicuramente, vinceremo questa difficile partita." Il sindaco ha poi formulato gli auguri al concittadino risultato negativo al test.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli