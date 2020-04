Un'auto del servizio trasporto sangue si è scontrata stamattina con un autobus del trasporto pubblico comunale all'incrocio tra via Aspromonte e via Volturno, nel centro di Latina. Il conducente della Fiat Panda è rimasto ferito nell'impatto, ma le sue condizioni non destano preoccupazione, è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici gialli. Per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale che ha raccolto una serie di testimonianze per ricostruire l'accaduto. A quanto pare il pullman proveniva da via Garigliano e proseguiva su via Volturno, alle spalle del settore ospiti dello stadio Francioni, quindi in direzione del centro, quando da via Aspromonte è sbucato il veicolo del trasporto sangue. A quanto pare la Fiat Panda, che si apprestava a girare su via Volturno, sarebbe passata col rosso quando è entrata in collisione lateralmente col bus. Stando alle prime testimonianze, in fase di verifica attraverso anche le telecamere della zona, l'utilitaria aveva i lampeggianti in funzione, ma è da chiarire se fosse in emergenza. Al vaglio della Polizia Locale ci sono comunque al vaglio alcuni aspetti che sembrano far emergere irregolarità per quanto riguarda la stessa auto del trasporto sangue. Nel corso dei rilievi è stato deviato il traffico di via Volturno, con disagi contenuti per la scarsa circolazione dei veicoli.