Oggi pomeriggio il poliziotto di Pomezia sarà dimesso dall'ospedale Spallanzani di Roma, dove è ricoverato dai primi giorni di marzo. Lo hanno annunciato proprio i medici dell'istituto romano, diramando il bollettino sanitario odierno. "A lui e alla sua famiglia vanno i migliori auguri della comunità medica e scientifica" hanno fatto sapere dallo Spallanzani: nelle prossime ore, dunque, il poliziotto che lavora nel commissariato di Spinaceto potrà far ritorno a casa nella zona di Martin Pescatore, alle porte di Torvajanica, frazione litoranea di Pomezia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli