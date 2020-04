Esce di casa senza validi motivi, oltretutto alla guida di un'auto sprovvista di assicurazione e senza patente, in quanto revocata nel 2007. Dovrà pagare ben 6.511 euro, un 32enne di Sezze, fermato nei giorni scorsi a Latina, sulla Migliara 45, da una pattuglia della Polizia Stradale di Latina, impegnata nei controlli per evitare la diffusione del Covid. Al ragazzo venivano contestate tre infrazioni al Codice della Strada riguardanti la guida sena patente, la mancanza della prescritta assicurazione dell'auto e mancanza di giustificato motivo in violazione alle disposizione per il COVID-19, la maxi sanzione e il fermo amministrativo per tre mesi della sua Lancia Y. Sanzione al Codice della Strada anche per il proprietario dell'autovettura per incauto affidamento del veicolo: dovrà pagare 398 euro.