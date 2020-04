Sono tutti negativi i tamponi effettuati dal personale della Asl sui residenti di un palazzo del centro di Nettuno, dove la scorsa settimana erano sorti possibili timori di contagio visto che queste persone erano entrate in contatto con un pescatore risultato positivo al Coronavirus.

Nello specifico, i test sono stati effettuati nella giornata di lunedì dopo i sopralluoghi messia punto dal sindaco Alessandro Coppola, dalla polizia locale, dagli agenti del commissariato e dal personale della Asl Roma 6 domenica mattina: nonostante la negatività ai test, comunque, le persone residenti nel palazzo in questione dovranno restare in isolamento domiciliare preventivo per un'altra decina di giorni.