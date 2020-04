Due nuovi casi di Coronavirus registrati a Lariano: la notizia è stata diffusa poco fa dal sindaco Maurizio Caliciotti, che ha spiegato come una delle persone risultata positiva al Covid-19 sia un operatore sanitario. In totale, dunque, i contagi nella cittadina collinare della provincia di Roma sono diventati 29, con sedici persone attualmente positive: di queste, una è ricoverata e altre 15 sono in isolamento domiciliare. Al numero degli attuali positivi si sommano sette guariti e sei deceduti.