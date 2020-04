Il Sindaco di Maenza, Claudio Sperduti ha appena preannunciato in diretta Facebook il quarto caso di positività a Maenza. Si tratta del coniuge del caso numero 3 e quindi , proprio per questo, in isolamento già al momento del tampone che ha sancito lo stato di positività al Covid 19 del consorte. La ASL non ha fatto in tempo ad aggiungerlo al bollettino odierno e sarà dunque conteggiato tra i casi di domani. Il caso numero uno di Maenza intanto, tramite un'intervista facebook di ieri, ha rasserenato tutti circa le sue condizioni e aspetta la negativizzazione. Negativizzazione già arrivata per il consorte che è pronto a fare rientro a casa.