Tre nuovi guariti a Nettuno e uno a Pomezia: è questa la notizia arrivata poco fa dai rispettivi Comuni, con i dati relativi alla diffusione del Coronavirus che, oltre a non registrare nuovi contagi, fanno emergere l'aumento di chi non è più affetto dal Covid-19.

Per quanto riguarda Nettuno, con le tre persone negativizzate il bilancio di chi non ha più il Coronavirus sale a 18 individui; a Pomezia, invece, sono 25 le persone guarite.