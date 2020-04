Tragedia, poco fa, sulla via Nettunense, tra i territori di Aprilia e Nettuno, dove è avvenuto un incidente mortale. Perde la vita un uomo di 40 anni di Anzio. Lo scontro è avvenuto tra un'auto, dove viaggiava la vittima, e un mezzo pesante, una cisterna adibita al trasporto di gasolio e benzina. Sul posto la Polizia Stradale di Albano, insieme alla Polizia Stradale di Aprilia e la Polizia Locale di Aprilia che ha chiuso la via in entrambe le direzioni tra via della Chimica e via della Meccanica.