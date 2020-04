Spigno Saturnia riduce ulteriormente il numero dei contagiati. Dopo la negatività confermata l'altro giorno ad un operaio, ora è giunta la notizia della guarigione di una donna e di una minorenne, appartenenti allo stesso nucleo familiare. La conferma della avvenuta negatività delle due cittadine è stata data dal sindaco Salvatore Vento, il quale ha scritto un post sul suo profilo Facebook. Con il doppio tampone negativo riscontrato alle due ex contagiate ora rimane soltanto una persona in quarantena. Si tratta di uno dei primi contagiati che, purtroppo, ancora non si è negativizzato.