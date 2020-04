Stava andando a lavorare Fabrizio C., l'uomo che questa mattina poco prima delle 5:30, al volante della sua Nissan Micra, si è scontrato frontalmente contro un'autocisterna colma di gasolio. L'uomo residente ad Anzio è dipendente di una azienda farmaceutica di Pomezia e stando ai primi rilievi giunto al chilometro 23.500 della via Nettunense, poco dopo via della Meccanica e poco prima di via della Chimica, ha perso il controllo dell'auto che ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con l'autocisterna che procedeva in direzione del litorale.

Incidente mortale sulla Nettunense: muore un uomo di 40 anni 4 ore fa Tragedia, poco fa, sulla via Nettunense, tra i territori di Aprilia e Nettuno, dove è avvenuto un incidente mortale. Perde la vita un uomo di 40 anni di Anzio. Lo scontro è avvenuto tra un'auto, dove viaggiava la vittima, e un mezzo pesante, una cisterna adibita al trasporto di gasolio e benzina. Sul posto la Polizia Stradale di Albano, insieme alla Polizia Stradale di Aprilia e la Polizia Locale di Aprilia che ha chiuso la via in entrambe le direzioni tra via della Chimica e via della Meccanica. di: La Redazione