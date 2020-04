Diventano otto i guariti nel territorio di Velletri. E tra loro c'è una bimba di due anni e mezzo. Lo ha annunciato poco fa il sindaco Orlando Pocci facendo il punto sull'emergenza Coronavirus in città. Restano dunque 52 i contagiati complessivi, anche se il numero degli attuali positivi, complice l'aumento delle guarigioni, è diminuito. Invariato, dunque, il numero di nuovi casi e quello dei decessi.

