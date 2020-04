Nella provincia di Latina, durante la giornata di ieri, sono stati due i nuovi casi positivi ufficializzati dalla Asl (più un terzo di San Felice Circeo che, in serata, il Comune litoraneo ha asserito non essere nuovo), rilevati a Maenza e Sermoneta e trattati a domicilio, come si legge nel report quotidiano dell'emergenza.

Ai dati relativi ai contagi, però, si sono aggiunti i controlli in alcune strutture: «A seguito dei controlli effettuati dalla Asl di Latina sono emerse criticità in 7 strutture del territorio - ha affermato l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato -. I rilievi sono relativi al numero degli ospiti superiori a quanto autorizzato e al fatto di ospitare persone non autosufficienti. Tutti gli atti sono stati trasmessi ai Comuni di Sabaudia, Lenola, Aprilia e Sezze e ai carabinieri dei Nas».

Nella zona dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale, invece, ieri è stata sforata quota mille contagi: con i 13 nuovi casi registrati, infatti, nella Asl Roma 6 è stata raggiunta quota 1.007 persone raggiunte dal virus dall'inizio della pandemia.

Non sono mancate, però, le buone notizie: due guariti a Velletri, uno a Pomezia e uno a Nettuno.