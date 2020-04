Stava andando a lavorare Fabrizio C., l'uomo che questa mattina poco prima delle 5:30, al volante della sua Nissan Micra, si è scontrato frontalmente contro un'autocisterna colma di gasolio. L'uomo residente ad Anzio è dipendente di una azienda farmaceutica di Pomezia e stando ai primi rilievi giunto al chilometro 23.500 della via Nettunense, poco dopo via della Meccanica e poco prima di via della Chimica, ha perso il controllo dell'auto che ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con l'autocisterna che procedeva in direzione del litorale.