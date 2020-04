Incendio, questa mattina, in una casa di Ardea. I vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia sono intervenuti in via delle Acque Basse, nella zona delle Salzare: a bruciare è stato il tetto di una casa estiva appartenente a una famiglia residente ai Castelli Romani.

Al momento dell'incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti, nessuno era in casa: i pompieri sono intervenuti anche con una autoscala, poi non utilizzata.

Ad attirare l'attenzione della cittadinanza è stato il denso fumo nero che si è levato dall'abitazione in fiamme, ma anche l'odore acre che aveva pervaso la zona.