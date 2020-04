Un anziano di 72 anni è stato investito nella tarda mattinata di oggi in via Alcide De Gasperi, a pochi metri dall'incrocio di via Spaventola a Formia. L'anziano pare avesse da poco lasciato l'auto in sosta per recarsi in un negozio di ortofrutta li vicino, quando è stato colpito da una utilitaria, una Fiat 600 guidata da un 53enne. Questi all'all'inizio non si neppure reso conto dell'accaduto, tanto che è stato bloccato poco più avanti dagli uomini della Polizia stradale. Il 53enne è stato accompagnato presso il vicino ospedale Dono Svizzero per gli accertamenti del caso, mentre l'anziano investito è stato elitrasportato verso l'ospedale San Camillo di Roma, avendo riportato diverse ftatture