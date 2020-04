Violento incidente stradale nella tarda mattinata di oggi alle porte di Latina per una donna di 36 anni, trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, l'automobilista ha perso il controllo della propria utilitaria, una Yaris Toyota, in prossimità della curva di viale Vespucci. L'utilitaria procedeva verso il centro di Latina quando ha iniziato a sbandare e, finendo contro l'aiuola spartitraffico, ha preso in pieno un palo della pubblica illuminazione, fermando la propria corsa alcune decine di metri più avanti sulla corsia opposta di marcia, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. Le condizioni di salute della 36enne non destano preoccupazione.