Il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, interviene sulla vicenda dei 9 nuovi contagi al San Michele Hospital, casi che hanno fatto aumentare a 12 il numero dei positivi tra pazienti e dipendenti all'interno della Rsa. Pochi minuti, con una videoconferenza facebook, il primo cittadino ha informato la popolazione delle iniziative prese dall'amministrazione comunale - in accordo con l'Asl e la direzione sanitaria, per cercare di contenere il cluster che è verificato in queste ore nel centro. I pazienti positivi sono già stati trasferiti ieri all'ospedale Goretti di Latina, ma l'intenzione delle autorità sanitarie è quella di "isolare" anche gli operatori venuto a contatto con i contagiati. "I cittadini contagiati sono stati trasferiti al Goretti non tanto per le loro condizioni (sono asintomatici, ndr), ma soprattutto per isolare gli altri anziani ricoverati nella struttura, il centro infatti ospita circa 100 pazienti. Per questo motivo - spiega il sindaco Antonio Terra - siamo concentrati a limitare i danni. Stiamo cercando di guidare le attività di questi centri, che sono molto complesse. Da questa sera dovrebbe andare in quarantena, all'interno di abitazioni che stiamo cercando di reperire anche il personale della Rsa. Questi operatori al momento risultano negativi, vogliamo però evitare che rientrino nelle loro case, dove ci sono le famiglie, per scongiurare eventuali rischi di contagio".