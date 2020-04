Si è fatto trovare in giro senza apparenti motivi validi per esserci e decisamente in stato di alterazione, tanto da costringere gli agenti della Polizia Locale di Sezze, impegnati in una serie di controlli sul territorio a causa dell'emergenza Covid-19, a fermarlo poco dopo aver addirittura provocato un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, con una vettura posteggiata lungo via Piagge Marine. Protagonista della vicenda un uomo di 58 anni, A.S. le sue iniziali, che nel primo pomeriggio di ieri ha rischiato di provocare una tragedia. L'uomo, stando alle ricostruzioni fornite, a bordo della sua vettura, una Alfa Romeo Giulietta, ha imboccato via Piagge Marine proprio davanti ad una pattuglia della Polizia Locale che stava effettuando una serie di controlli sul territorio. Gli agenti hanno subito notato che qualcosa non andava, osservando come la vettura procedesse a velocità bassa, ma continuando a zigzagare mentre scendeva il tratto che collega Camposanto Vecchio al centro storico di Sezze. Dopo poche centinaia di metri, evidentemente accortosi che dietro di lui c'era una macchia della Polizia Locale, l'uomo avrebbe cercato di accelerare ed avrebbe inevitabilmente perso il controllo del mezzo, andando a tamponare una vettura, una Toyota Aygo posteggiata lungo quel tratto stradale, e finendo la sua corsa pochi metri oltre. Per lui denuncia per guida in stato di ebrezza.