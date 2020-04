Incidente nella zona artigianale di Cisterna di Latina all'altezza dell'incrocio tra via delle Regioni e via Bologna. Ad entrare in collisione una Jeep e una Polo. A riportare la peggio, il conducente dell'utilitaria tedesca. A lanciare l'allarme sono stati diversi passanti e avventori del vicino supermercato e farmacia. Loro sono stati i primi a prestare soccorso alla persona ferita, in attesa dell'arrivo della Croce Bianca, scortata da una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nei primi rilievi. L'uomo all'interno della Polo è stato così trasferito in questi minuti al porto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Secondo una prima dinamica, tutt'ora al vaglio dei militari operanti, l'utilitaria avrebbe attraversato l'incrocio, tagliando la strada al grosso suv in transito verso via Nettuno. Illese le due persone a bordo della Jeep.