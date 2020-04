Nuovo picco di contagi a Lariano: poco fa, infatti, il sindaco Maurizio Caliciotti ha reso noto che la Asl Roma 6 ha comunicato come cinque anziani ospiti di una casa di riposo siano risultati positivi al Coronavirus.

Di conseguenza, i contagi totali sono 36: di questi, 23 persone sono attualmente positive, sette quelle guarite e sei quelle decedute.

"In sintesi, dei 23 casi attualmente positivi - ha spiegato il sindaco -, dodici riguardano anziani domiciliati presso case di riposo e sei riguardano operatori sanitari".

Agli attuali casi positivi si aggiungono sette guariti e sei decessi, per un totale di 36 contagi registrati dall'inizio dell'epidemia.