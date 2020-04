Altri quattro casi di Coronavirus a Velletri: si tratta di quattro operatrici sanitarie che lavorano in strutture dei Castelli Romani e che sono risultate positive al Coronavirus.

Lo ha reso noto poco fa il sindaco Orlando Pocci, spiegando che i casi totali dall'inizio dell'epidemia sono ora 57, con 40 di questi attualmente positivi, sette deceduti e dieci guariti.

"La criticità che ha investito le strutture sanitarie private del territorio si sta riflettendo anche su Velletri - ha affermato Pocci - la Asl ci ha comunicato la presenza di quattro nuovi casi positivi, tutti operatori sanitari che lavorano in strutture private. Una pessima notizia che ci deve far comprendere, ancora di più, che l'epidemia non è finita e che è necessario prestare la massima attenzione".