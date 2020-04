Ancora un lutto a Nettuno a causa del Coronavirus. Poco fa, infatti, è stato ufficializzato l'undicesimo decesso dall'inizio della pandemia. Si tratta di una donna di 61 anni, moglie di un concittadino ricoverato in ospedale sempre a causa del Covid 19. "La donna - hanno fatto sapere dal Comune - era stata trovata positiva lo scorso 21 marzo e si trovava in isolamento domiciliare. Questa mattina un peggioramento improvviso e la corsa disperata in ospedale, dove si è spenta poco dopo. L'amministrazione comunale di Nettuno si stringe al dolore dei suoi cari in questo momento di profonda sofferenza a cui partecipa con dolore l'intera città".