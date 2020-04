Sei nuovi casi di positività al Covid-19 al San Michele Hospital. E' questo il risultato dell'esito dei tamponi a tappeto, circa un centinaio, eseguiti nella giornata di ieri su operatori e ospiti della Rsa di Aprilia. Con i nuovi contagi sale dunque a 18 il numero delle persone infettate all'interno del centro in via Monticello, in precedenza infatti il Coronavirus aveva colpito tre dipendenti (in isolamento da settimane) e 9 ospiti della Rsa - in gran parte anziani - trasferiti giovedì sera dal San Michele Hospital all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Quest'ultimi, tutti asintomatici, si trovano in buone condizioni di salute. I nuovi casi riguardano invece il personale sanitario del San Michele Hospital, le loro condizioni al momento non sono preoccupanti e si trovano in isolamento domiciliare.