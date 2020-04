Nuovo caso di Coronavirus a Pomezia, situazione invariata ad Anzio e Nettuno. E' questa la situazione che si registra oggi sul litorale romano per quanto riguarda la diffusione del Covid-19. A Pomezia, come detto, i contagi crescono e il totale tocca quota 55: va detto, però, che oggi è stata comunicata anche un'altra guarigione, con il numero delle persone che hanno sconfitto il virus che è salito a 29, mentre gli attuali positivi sono 23 e i decessi sempre due. A Nettuno e Anzio, invece, i numeri sono gli stessi comunicati ieri: l'unica variazione, già affrontata stamattina, riguarda la prima città, dove è stato registrato il decesso di una donna di 61 anni.

