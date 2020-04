«I dati di oggi ci mostrano un aumento di un caso positivo in più e una persona in quarantena in più». Così il sindaco di Artena, Felicetto Angelini, ha annunciato l'aumento dei contagi sul territorio comunale. «Non abbiate nessuna particolare preoccupazione, vi prego: si tratta di persona, isolata in casa, che lavora in struttura per anziani in altra Asl e abita nelle nostre campagne. La persona in più in quarantena è un suo congiunto. Tutto qui e tutto sotto controllo».

I casi totali, dunque, sono diventati 29: di questi, 13 sono attualmente positivi, 14 guariti e uno è deceduto.