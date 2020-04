C'è un nuovo caso di Coronavirus ad Ardea: si tratta di un bambino di pochissimi mesi residente in città e ora ricoverato in un ospedale specializzato. Lo ha reso noto poco fa il sindaco Mario Savarese, specificando anche che il numero dei contagi totali resta invariato, in quanto una persona presente nella lista diramata dalla Asl Roma 6 è stata cancellata.

Al contempo, le persone in auto-isolamento preventivo sono 8